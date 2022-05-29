РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО

РоSSияне ночью 28 мая нанесли ракетный удар по городу Мерефа на Харьковщине. Две ракеты, выпущенные из Белгородской области, уничтожили электроподстанцию с солнечными батареями. Об этом " Суспильному " рассказал руководитель электростанции Владимир Рончаковский.

"Здесь расположена солнечная электростанция по производству солнечной электроэнергии для Украины. Сегодня ночью было два прилета, ракеты "Искандер" со стороны Белгорода. Полностью мирный объект. Никаких военной инфраструктуры здесь нет. Просто солнечная электростанция", – рассказал Рончаковский.

На месте ударов образовались воронки в шесть метров в глубину и 11 метров диаметром. В результате ракетного удара электростанция полностью вышла из строя.

"Отчасти остались какие-то панели, какие-то трансформаторы, но станция большей частью уничтожена. На восстановление пойдет большая сумма денег. Станцию строили в кредит. Раньше здесь была городская свалка. Мы выкупили ее и собственными силами очистили территорию от мусора, от грязи.,5 года проработала. Не успели ничего заработать, все уничтожено", – сказал Рончаковский.