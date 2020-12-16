ФЛП продолжили протест в центре Киева, на Майдане дежурят правоохранители
Митингующие установили несколько палаток.
Представители движения SaveФОП, выступающие за разрешение на ведение бизнеса при локдауне, 16 декабря продолжили протест в центре Киева.
Они установили несколько палаток возле монумента Независимости. Вблизи дежурят правоохранители, но ситуация спокойная, сообщил
Митингующим пытались принести пенопласт, однако полиция помешала.
На этот раз митингующие отметили свои палатки как агитационные и заранее сообщили, что принесут аппаратуру. Вчера из-за попыток установить палатки между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. В полиции заявили, что пострадали более 40 их сотрудников, большинство - из-за дымовых шашек.
Правоохранители также применяли слезоточивый газ к митингующим.
Вчера предприниматели устроили акцию под Верховной Радой, затем митингующие пошли на Банковую, а уже оттуда - на Майдан, где развернули палаточный городок.
Полицейские попытались демонтировать палатки, в результате чего между ними и протестующими произошли столкновения. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.