ФЛП продолжили протест в центре Киева, на Майдане дежурят правоохранители

Митингующие установили несколько палаток.

Представители движения SaveФОП, выступающие за разрешение на ведение бизнеса при локдауне, 16 декабря продолжили протест в центре Киева.

Они установили несколько палаток возле монумента Независимости. Вблизи дежурят правоохранители, но ситуация спокойная, сообщил LB.ua.

Митингующим пытались принести пенопласт, однако полиция помешала.

Фото: Lb.ua

На этот раз митингующие отметили свои палатки как агитационные и заранее сообщили, что принесут аппаратуру. Вчера из-за попыток установить палатки между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. В полиции заявили, что пострадали более 40 их сотрудников, большинство - из-за дымовых шашек.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Правоохранители также применяли слезоточивый газ к митингующим.

Вчера предприниматели устроили акцию под Верховной Радой, затем митингующие пошли на Банковую, а уже оттуда - на Майдан, где развернули палаточный городок.

Полицейские попытались демонтировать палатки, в результате чего между ними и протестующими произошли столкновения. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.

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