Протести проти українського зерна ширяться в Європі

Солідарні з Україною, але на аграрному ринку створюється локальний надлишок.

Фермери Румунії та Болгарії, слідом за польськими, почали протестувати через падіння цін на зерно у зв'язку з імпортом з України. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує ZN.ua.

Протести проти українського зерна ширяться в Європі
© depositphotos/micheleursi.hotmail.com

Зазначається, що роздратування фермерів зросло цього тижня, після того, як Єврокомісія оголосила проект рішення про продовження безмитного та неквотованого імпорту українського зерна до червня 2024 року, що навіть спонукало міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика піти у відставку.

Країни Східної Європи занепокоєні через дешеве зерно з України.

«Болгарія солідарна з Україною, але на аграрному ринку створюється локальний надлишок, тому що замість експортних коридорів наші країни стають складами», – повідомляється на сайті Міністерства сільського господарства Болгарії у заяві міністра Явора Гечева.

Крім того, як передає CNN, перекрито рух транспорту через прикордонні пункти на кордоні між Румунією та Болгарією – такий протест влаштували фермери, намагаючись перешкодити українським вантажівкам із зерном.

Учасниця протесту тримає хліб перед Представництвом Єврокомісії в Бухаресті, Румунія, 7 квітня 2023 р. AP Photo/Andreea Alexandru
Учасниця протесту тримає хліб перед Представництвом Єврокомісії в Бухаресті, Румунія, 7 квітня 2023 р. AP Photo/Andreea Alexandru

CNN нагадує, що Україна називають «житницею Європи» завдяки значним обсягам зерна, яке вона виробляє. А через блокування чорноморських портів Росією після початку її повномасштабного вторгнення Україна транспортує частину зерна саме через Європу до кінцевих пунктів призначення.

Задля протидії загрозам глобальній продовольчій безпеці Європейська комісія створила так звані «смуги солідарності» для сприяння експорту зерна. Комісія також тимчасово скасувала мита та квоти на український експорт. За даними європейської асоціації фермерів Copa-Cogeca, це спричинило «великі ринкові викривлення» у сусідніх країнах.

У відповідь на занепокоєння фермерів з Болгарії, Польщі та Румунії Європейська комісія минулого місяця запропонувала заходи підтримки вартістю близько 61,3 мільйона доларів, «щоб компенсувати постраждалим фермерам економічні втрати через збільшення імпорту».

«Збої в торгівлі, спричинені російською агресією, не повинні відбуватися за рахунок фермерів із сусідніх країн», — йдеться в заяві Комісії.

Нагадаємо, про те, що половина українського зерна, яке так важко вивозити з країни, експортується із неймовірним дисконтом у 40%, хлібороби на межі виживання, зернотрейдери багатіють, а держава самоусунулася від проблеми Юлія Самаєва розповідала у матеріалі «Як вийшло, що у нас найдешевша пшениця у світі».


Лія Ільченко, ZN.ua





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