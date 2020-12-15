Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ

Генпрокурор заявила, что в свое время дело было громким, но "застыло, как холодец".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в группу прокуроров по делу о возможных злоупотреблениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Следующее уголовное производство, в котором я хочу разобраться и взять под контроль ход следственных действий - дело о возможных преступлениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины. В свое время дело было очень громким, сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причин застыло, как холодец", - написала Венедиктова.

Она сообщила, что провела совместное совещание с детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами САП, чтобы определить перспективы в этом деле.

"Скажу откровенно, у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой. Поэтому с сегодняшнего дня я в группе прокуроров. Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата. Верю, что совместными усилиями откроем счет", - добавила генпрокурор.

Ранее Венедиктова также вошла в состав групп прокуроров в основных делах по Приватбанку.

Напомним, летом 2018 года НАБУ открыло дело против ФФУ о закупках искусственной травы. В ноябре СМИ также обнародовали результаты расследования, согласно которому глава ФФУ Андрей Павелко имеет незадекларированные жилье и автомобиль Bentley, а также совершил другие траты на 20 млн гривень, однако не указал их в декларации.

Кроме того, Нацагентство по предупреждению коррупции выявило признаки незаконного обогащения Павелко на 27,3 млн гривень. В январе 2019 года НАБУ открыло дело в отношении Павелка по факту возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации. В марте производство закрыли.