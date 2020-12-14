Минрегион хочет возобновить работу архитектурно-строительного контроля

Министерство развития общин и территорий инициирует возобновление действия постановления Кабмина № 553 «О порядке осуществления государственного архитектурно-строительного контроля». Об этом говорится в сообщении министерства.

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Возвращение контроля

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал, что «из-за отсутствия госконтроля, в частности, с стороны органов местного самоуправления, в украинских городах возник строительный коллапс».

«Поскольку местные власти никоим образом не могут повлиять на самовольное строительство, это уже приводит к трагическим последствиям. Мы все прекрасно помним инцидент в Одессе, где обвалилась часть жилого дома, памятники архитектуры, в результате незаконных работ застройщика по демонтажу здания расположена рядом. Такая ситуация, к сожалению, происходит по всей стране», — объяснил решение он.

Чернышев рассказал, что в течение последнего месяца зафиксировано более 70 обращений от органов местного самоуправления о незаконных застройках, которые появились в их городах с марта этого года. Основная их жалоба, что они никак не могут повлиять на недобросовестных застройщиков.

Глава Минрегиона убежден, что возобновление работы ГАСИ поможет остановить незаконное строительство. Контролирующие органы вновь получат возможность осуществлять проверки, как по плану, так и внепланово.

Министр отметил, что этот шаг никоим образом не останавливает реформу градостроительства, начатую в марте этого года.

«ГАСИ будет ликвидирована. Шаг за шагом мы остановим коррупцию и хаос, и наведем порядок в вопросах градостроительства», — подчеркнул Чернышев.

Предыстория

Реформа ГАСИ началась 13 марта. Вместо одного органа тогда еще министр развития общин и территорий, а ныне премьер-министр Денис Шмыгаль предложил создать три.

Государственную сервисную службу градостроительства — выполнять регистрационные функции в строительстве.

Государственное агентство технического регулирования — агентство, которое по словам премьера, станет локомотивом реформы техрегулирования в отношении параметральной системы, обновлении Государственных строительных норм, еврокодов. Отмечается, что новая структура заработает «немного позже».

Государственная инспекция градостроительства — оставит в себе функции надзора и контроля.

Справка

Государственная архитектурная строительная инспекция Украины (ГАСИ) была создана в 2014 году и является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляет и координирует Кабмин через министра развития общин и территорий.