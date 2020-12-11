Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Наш" из-за эфира с представителем "ЛНР"

Оккупант обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в "обстрелах" оккупированной территории.

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Наш" из-за эфира с представителем "ЛНР"
Фото: brotv.net

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку деятельности телеканала "НАШ" (ООО "НАШ 365") за ретрансляцию пропаганды РоSSии и антиукраинских высказываний.

Соответствующее решение принято на заседании 10 декабря, сообщается на сайте регулятора.

Невыездную внеплановую проверку спутниковому телеканалу "НАШ" назначили по обращениям Службы безопасности Украины и неравнодушных граждан за ретрансляцию шоу "Пятница. Вечер", в котором 4 декабря принял участие представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник.

"В передаче Родион Мирошник высказал противоправные утверждения относительно территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ, безосновательно заострял внимание на вооруженной агрессии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пытался оправдать действия незаконных военных формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО, обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в "обстрелах" оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Мельник также заявлял, что РоSSия не является участником конфликта на Донбассе. Несмотря на это, телеканал решил выпустить в эфир повтор телепередачи без редакционной модерации.

Напомним, в январе телеканал "НАШ" оштрафовали на 106 тыс. гривен за интервью с экс-премьером Николаем Азаровым. Программу признали продолжением роSSийской пропаганды.

В ноябре телеканалу "ZIK" назначили проверку из-за телемарафона о Соросе.

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