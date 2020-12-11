Маруся Зверобой будет баллотироваться от "Европейской солидарности" на довыборах в Раду

Украинский волонтер, контрактница ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовой войск Маруся Зверобой (Елена Самбул) станет кандидатом от партии «Европейская Солидарность» на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Об этом стало известно во время съезда партии.

«Я прошу поддержать Марусю. Соответствующая поддержка есть от ветеранских организаций, добровольцев, которые есть в нашей команде, ко мне поступают сейчас многочисленные эти предложения. Маруся публично обнародовала, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте», - отметил Петр Порошенко.

Маруся Зверобой в своем выступлении это подтвердила.

«Для меня большая честь присоединиться к политическим киборгам, я поклонница и «Европейской Солидарности», и «Дела общин», о чем неоднократно говорила, и на выборах максимально помогала вашим кандидатам. Так же для меня большая честь представить себя защитником Надворнянщины. Родина Степана Бандеры - это большая честь, и я это осознаю, но я считаю, что Степану Андреевичу не будет за меня стыдно. К тому же, там достаточно сложный регион, на которой не каждый будет иметь мужество пойти. Но никто кроме нас! Всегда первые! И не было такого врага, которого бы мы испугались. Поэтому я с удовольствием вступлю в борьбу за возможность заниматься Надворнянщиной и буду защищать государство на высшем уровне», - подчеркнула Маруся Зверобой.