Маруся Зверобой будет баллотироваться от "Европейской солидарности" на довыборах в Раду

Кандидатуру волонтера поддержали на съезде.

Маруся Зверобой будет баллотироваться от "Европейской солидарности" на довыборах в Раду
Фото: eurosolidarity.org

Украинский волонтер, контрактница ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовой войск Маруся Зверобой (Елена Самбул) станет кандидатом от партии «Европейская Солидарность» на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Об этом стало известно во время съезда партии.

«Я прошу поддержать Марусю. Соответствующая поддержка есть от ветеранских организаций, добровольцев, которые есть в нашей команде, ко мне поступают сейчас многочисленные эти предложения. Маруся публично обнародовала, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте», - отметил Петр Порошенко.

Маруся Зверобой в своем выступлении это подтвердила.

«Для меня большая честь присоединиться к политическим киборгам, я поклонница и «Европейской Солидарности», и «Дела общин», о чем неоднократно говорила, и на выборах максимально помогала вашим кандидатам. Так же для меня большая честь представить себя защитником Надворнянщины. Родина Степана Бандеры - это большая честь, и я это осознаю, но я считаю, что Степану Андреевичу не будет за меня стыдно. К тому же, там достаточно сложный регион, на которой не каждый будет иметь мужество пойти. Но никто кроме нас! Всегда первые! И не было такого врага, которого бы мы испугались. Поэтому я с удовольствием вступлю в борьбу за возможность заниматься Надворнянщиной и буду защищать государство на высшем уровне», - подчеркнула Маруся Зверобой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов Венецианской комиссииЗеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов Венецианской комиссии
Бутусов просит Раду заслушать его и министра обороны Тарана о ситуации в армииБутусов просит Раду заслушать его и министра обороны Тарана о ситуации в армии
Кабмин вводит локдаун с 8 по 25 января, общественный транспорт будет работатьКабмин вводит локдаун с 8 по 25 января, общественный транспорт будет работать
Милованов: если не ввести локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людейМилованов: если не ввести локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей
До 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" ЯнченкоДо 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" Янченко
Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 годуДональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
Секретарь СНБО Данилов: локдаун в Украине будет - 100%Секретарь СНБО Данилов: локдаун в Украине будет - 100%
Разумков сообщил, что будет влиять на решение о введении локдаунаРазумков сообщил, что будет влиять на решение о введении локдауна
Рада не будет рассматривать проект Госбюджета-2021 на этой пленарной неделеРада не будет рассматривать проект Госбюджета-2021 на этой пленарной неделе
Следующая неделя будет очень значимой для Brexit, - глава британского МИДСледующая неделя будет очень значимой для Brexit, - глава британского МИД
Последние новости
Подгружаем последние новости