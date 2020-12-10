Двух человек подозревают в попытке подкупа главы Госгеокадастра

Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, предназначавшейся за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тыс. долл. США.

НАБУ и САП сообщили о подозрении и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и лицу-посреднику, пытавшимся подкупить главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Фото: nabu.gov.ua

"Детективы НАБУ и работники ГУБКОП СБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 9 декабря 2020 года поймали подозреваемых "на горячем" - в момент попытки подкупа руководителя Госгеокадастра при передаче ему части неправомерной выгоды в размере 25 тыс. долл. США. По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тыс. долл. США главе Госгеокадастра передали еще в ноябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тыс. долл. США.

По версии следствия, один из задержанных может быть связан с компаниями, предоставляющими услуги Госгеокадастра на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году.

"Следовательно нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП предпримут все необходимые действия, чтобы предотвратить такое воздействие. Расследование указанных фактов НАБУ начало в сентябре 2020 года по заявлению главы Госгеокадастра Романа Лещенко о предложении предоставления ему неправомерной выгоды", - добавили в НАБУ.

Напомним, позавчера Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили "на горячем" очередную попытку подкупа главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. На этот раз экс-чиновник АО "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежат государству, предложил главе ФГИУ 100 тыс. долларов США за назначение на должность руководителя этого предприятия. Кроме того, экс-чиновник пообещал после назначения ежемесячно передавать 200 тыс. долларов США в качестве части "теневой" прибыли, полученной на своей должности.

В июле НАБУ поймало "на горячем" мужчину, который пытался за $800 тыс. подкупить главу Фонда госимущества. Тогда отмечалось, что это вторая разоблаченная НАБУ попытка подкупа Дмитрия Сенниченко.

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