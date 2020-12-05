Во время локдауна, вероятно, будут работать гостиницы, горнолыжные курорты и церкви, - Ляшко

В правительстве планируют закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры.

Кабмин может ввести локдаун в начале января 2021 года. Вероятно, во время ограничений будут работать гостиницы, горнолыжные курорты и церкви.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Радио Свобода".

Ляшко отметил, что правительство рассматривает три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании Кабмина.

Заместитель министра отметил, что в отличие от полного локдауна, который был весной, в январе будет работать транспорт, гостиницы и горнолыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины.

По его словам, заведения общественного питания будут работать исключительно на доставку. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов.

Ляшко подчеркнул, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае.

Как сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, на принятие решения о локдауне будет влиять ряд факторов: показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших, эффективность локдауна выходного дня.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, проект решения о локдауне "еще даже не готовили". Об объявлении общенационального карантина сообщат за 7-10 дней.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, поскольку верит и надеется, "что сейчас он нам не нужен".