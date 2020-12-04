В МИД озвучили прогноз относительно сроков вступления Украины в НАТО
Предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для достижения критериев членства.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар считает, что Украина может стать членом НАТО до 2030 года.
Об этом она заявила в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook.
"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса. В этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства", - сказала Джеппар.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что Украина стремится к усилению взаимодействия с НАТО и увеличению количества учений блока на своей территории.
Со своей стороны генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намеревается оказывать больше практической помощи и поддержки в различных сферах двум странам-партнерам блока - Украине и Грузии.