В МИД озвучили прогноз относительно сроков вступления Украины в НАТО

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар считает, что Украина может стать членом НАТО до 2030 года.

Об этом она заявила в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook.

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса. В этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства", - сказала Джеппар.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что Украина стремится к усилению взаимодействия с НАТО и увеличению количества учений блока на своей территории.

Со своей стороны генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намеревается оказывать больше практической помощи и поддержки в различных сферах двум странам-партнерам блока - Украине и Грузии.