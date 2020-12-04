Глава Минздрава Степанов заявил, что роSSийской вакцины от COVID-19 не существует

Украина ведет переговоры с такими производителями, как Pfizer и Moderna.

Глава Минздрава Степанов заявил, что роSSийской вакцины от COVID-19 не существует
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не ведет переговоров по закупке вакцины от коронавируса с Россией.

Об этом он заявил в интервью "Украина 24".

Степанов отметил,что роSSийской вакцины от COVID-19 не существует.

"О роSSийской вакцине - я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день роSSийской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию - то не о чем говорить. Третья стадия - самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности", - сказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что Украина ведет переговоры с такими производителями, как Pfizer и Moderna.

"Я постоянно встречаюсь с нашими послами, мы поднимали вопрос вакцинации, в том числе меня интересовал вопрос покупки вакцин, которые находились на третьей стадии клинических испытаний, это прежде всего Pfizer и Moderna, с которыми мы ведем переговоры", - добавил министр.

Напомним, накануне Верховная Рада отложила законопроект об обязательной вакцинации.

1 декабря Степанов заявил, что Минздрав просит 15,1 млрд грн на вакцинацию против COVID-19, в проекте бюджета - лишь 2,6 млрд.

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