Судьи ВАКС пожаловались на вмешательство в их деятельность (обновлено)

ВСП призвал судей "не искажать информацию".

Судьи ВАКС пожаловались на вмешательство в их деятельность (обновлено)
Фото: Lb.ua

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины обратилась к Высшему совету правосудия и к Генеральному прокурору Украины с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"Так, одним из членов ВСП истребованы копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено, с целью оценки совершенных судьей процессуальных действий и принятых решений. Наряду с этим, истребование материалов сопровождалось предупреждением о привлечении судьи к ответственности в случае невыполнения такого требования. По мнению судей, такие действия члена ВСП имеют признаки конфликта интересов, поскольку он осуществляет рассмотрение жалобы НААУ, членом которой является указанный член ВСП", - говорится в сообщении.

Также коллегия судей ВАКС заявила об отводе указанному члену ВСП, поскольку его действия вызывают сомнения в его беспристрастности.

"Таким образом, учитывая положения части третьей статьи 48 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», согласно которым судья не обязан предоставлять объяснения по существу дел, находящихся в его производстве, коллегия судов ВАКС считает требование члена ВСП предоставить копии материалов дела, рассмотрение которого не закончено, противоречащим принципу независимости судей и являющимся проявлением вмешательства в их деятельность как судей по осуществлению правосудия", - добавили в ВАКС.

Обновление. Высший совет правосудия призвал судей ВАКС "не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним". В ВСП отметили, что решение совета относительно всех без исключения судей основываются исключительно на законе.

В совете отметили, что, согласно действующему законодательству, член ВСП, который проверяет жалобу, вправе истребовать материалы судебного дела по завершенному процессуальному действию.

"Член ВСП с учетом того, что на запрос о завершенном процессуальном действии объяснения не были предоставлены, просил прислать заверенные копии постановлений суда. Наличие постановлений свидетельствует о завершении определенных процессуальных действий. Ознакомиться с этими постановлениями у члена ВСП возможности не было из-за того, что они не были внесены в Единый государственный реестр судебных решений", - пояснили в ВСП.

В совете отметили, что на текущий момент ни одно решение по указанной жалобе не принималось. Проводится проверка. Уточняется также, что член ВСП, который потребовал копию постановления, не принимает участия в принятии решения по жалобе.

Напомним, в октябре ВАКС заявил о давлении на судей по делу о хищении 98 млн грн "Укрзализныци". Один из обвиняемых и его адвокаты создали искусственные основания для объявления отвода судьям.

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