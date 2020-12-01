Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды"

Также глава государства подписал указ о создании двух заказников и парка-памятника в Донецкой и во Львовской областях.

Президент Владимир Зеленский подписал указ №526/2020 «О создании национального природного парка «Королевские Бескиды».

Документ направлен на сохранение, воспроизведение, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность, информирует пресс-служба президента.

Национальный природный парк «Королевские Бескиды» создается во Львовской области. В его территории должны включить почти 9 тыс. га коммунальных земель, находящихся в подчинении «Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия «Галсильлис», а именно: 8691 гектар, что изымается и предоставляется национальному природному парку в постоянное пользование, и 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества, включаемых в его территорию без изъятия у землепользователя.

Также глава государства подписал указ №525/2020 «О территории и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного значения», которым объявил заказниками парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения ландшафтный заказник «Кручи» (Донецкая область), ботанический заказник «Долина ирисов» и парк-памятник садово-паркового искусства «Адамовка» (оба - во Львовской области).

Как сообщали, создание двух заказников и парка-памятника в Донецкой и во Львовской областях Кабмин одобрил в июле.