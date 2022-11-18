Будівництво паркану на кордоні між РФ та Фінляндією почнеться вже навесні

Прикордонна служба Фінляндії заявила, що вже наступного року країна побудує три кілометри тестової огорожі на кордоні з Російською Федерацією. Роботи планують почати у березні і закінчити до літа. Про це повідомляє видання Yle.

Пробна версія паркану буде знаходитися у містечку Пелкола в Іматрі, неподалік від Багатостороннього автомобільного пункту пропуску Іматра. Паркан розпочинатиметься на березі річки Вуоксі й буде простягатися на північ.

Паркан буде обладнаний відеоспостереженням. У найбільш важливих зонах на паркані встановлять освітлення та гучномовці.

Як прогнозує фінська прикордонна служба, на східному кордоні необхідно побудувати огорожу завдовжки 130–260 кілометрів, щоб запобігти масовій нелегальній імміграції.

За оцінками фінської влади, будівництво всього паркану займе 3–4 роки і коштуватиме сотні мільйонів євро.