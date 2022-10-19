Паркану на кордоні між Фінляндією та Росією бути: парламент одобрив будівництво

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін отримала дозвіл від партій парламенту на будівництво паркану вздовж кордону з Росією. Проєкт був одноголосно підтриманий, найбільший ентузіазм проявили опозиційні партії "Центр", "Істинні фіни" та "Християнські демократи". Пілотний етап проєкту може початися найближчим часом, якщо уряд країни прийме рішення про його фінансування. Про це повідомляє фінське видання Yle .

В першу чергу будівництво огорожі почнеться на найбільш завантажених ділянках південно-західного кордону. Пізніше планується продовження огорожі вздовж північних прикордонних станцій.

За оцінками експертів на будівництво паркану піде приблизно 3-4 роки і сотні мільйонів євро. Він буде займати приблизно 10-20 % усього східного кордону країни. За словами прикордонників, огорожа особливо необхідна для контролю масштабної нелегальної імміграції.