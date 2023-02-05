Латвія облаштувала 36 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю

Балтійська країна намагається убезпечити себе від агресивного сусіда, інформує ZN.ua.

Латвія облаштувала 36 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю
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Латвія побудувала 36-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю. У межах першої черги будівельних робіт, що розпочалася влітку минулого року, одна з ділянок державної межі країни була значно укріплена. Про це повідомляє Delfi.

Компанія “Latvijas valsts me?i” вирубала дерева на ділянці протяжністю близько 82 км із передбачених у межах першої черги 85,8 км. Загалом зараз будівельні роботи відбуваються на 75 з 82 км кордону, очищеного від дерев.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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