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2023-02-05
Латвія облаштувала 36 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю
Балтійська країна намагається убезпечити себе від агресивного сусіда, інформує
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Латвія побудувала 36-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю. У межах першої черги будівельних робіт, що розпочалася влітку минулого року, одна з ділянок державної межі країни була значно укріплена. Про це повідомляє
Компанія “Latvijas valsts me?i” вирубала дерева на ділянці протяжністю близько 82 км із передбачених у межах першої черги 85,8 км. Загалом зараз будівельні роботи відбуваються на 75 з 82 км кордону, очищеного від дерев.
Віталій Кононученко, ZN.ua