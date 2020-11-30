В Венгрии директор музея сравнил Сороса с Гитлером

Сцилард Деметер, возглавляющий Будапештский литературный музей Петефи и являющийся правительственным уполномоченным по культуре, назвал Джорджа Сороса "либеральным фюрером". По его мнению, Сорос превратил Европу в свою "газовую камеру".

Об этом сообщает DW.

"Ядовитый газ, смертельный для европейского образа жизни, выходит из капсулы открытого мультикультурного общества, и мы, народы Европы, обречены топтать друг друга в борьбе за последний глоток воздуха", - написал Деметер.

Директор музея также прокомментировал спор относительно бюджетного соглашения ЕС , которое блокируют Венгрия и Польша из-за своего несогласия с принципом привязки верховенства права к финансированию.

Комментируя этот спор, он назвал Венгрию и Польшу "новыми евреями", ставшими мишенью "либеральных арийцев", которые хотят выгнать их из блока.

Объединение евреев Венгрии жестко отреагировало на эту статью. Как отметили в объединении, такие сравнения являются безобразной провокацией, и это невозможно простить.

Венгерская левоцентристская партия "Демократическая коалиция" после публикации колонки призвала к немедленному увольнению Деметера.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK") внеплановую проверку из-за признаков разжигания вражды и ненависти. Основанием стала трансляция анонса телемарафона "Реванш соросятни".

Напомним, 24 ноября в Киеве у посольства США ОПЗЖ устроила акцию "против внешнего управления". Парень в маске Джорджа Сороса водил на поводке женщину в традиционном украинском наряде. "Митинг" устроило молодежное крыло партии, но среди участников было немало людей пенсионного возраста.