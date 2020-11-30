В Черновцах полиция зарегистрировала девять сообщений о возможных нарушениях на выборах

В городе происходит повторное голосование на выборах городского головы.

В Черновцах полиция зарегистрировала девять сообщений о возможных нарушениях на выборах
Фото: ЧЕСНО

По состоянию на 18:00 в Черновцах, где происходит повторное голосование на выборах городского головы, полицейские зарегистрировали девять сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

В частности, в обращениях говорилось об осуществлении избирателями фото- и видеофиксации в кабинах для голосования, незаконной агитации и вероятной попытке подкупа избирателей, информирует пресс-служба областной полиции.

Также правоохранители зарегистрировали два случая незаконных действий с избирательными бюллетенями. По обоим фактам следователи начали уголовные производства.

Так, сегодня утром на одном из участков члены комиссии подписали протокол о подсчете голосов избирателей задолго до установления результатов выборов. Сведения об этом факте следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Еще одно уголовное производство полицейские начали по факту выдачи членом комиссии двух бюллетеней одному лицу. Таким образом женщина-избиратель осуществила волеизъявления за себя и своего сына. "Такие противоправные действия квалифицируются по признакам части 3 статьи 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в полиции.

Информацию по другим семи сообщениям, касающимся выборов Черновицкого городского головы, правоохранители сейчас проверяют. По результатам проверок сотрудники полиции примут соответствующие решения.

Напомним, Черновцы сегодня избирают городского голову. Во второй тур прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, кандидат от "Команды Михайлишина".

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