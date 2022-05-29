Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов на Донбассе: четверо погибших и девять раненых

Повреждено 89 гражданских объектов.

Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов на Донбассе: четверо погибших и девять раненых
© Нацполіція України

Войска РФ в субботу, 29 мая, обстреляли 46 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В результате обстрела погибли по меньшей мере четверо гражданских жителей, девять человек получили ранения.

Повреждены 89 гражданских объектов: 85 жилых домов, областная специальная школа-интернат, кинотеатр, коксохимический завод, автобаза.

Спасатели эвакуировали из районов ведения боевых действий около полутора тысяч человек.


Анна Конюченко, ZN.ua

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