Трюдо: Режим Сталина создал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа

Премьер Канады отметил, что на протяжении десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Об этом говорится в заявлении политика, сообщает "Европейская правда".

"С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них - дети, другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании ", - заявил Трюдо.

Премьер Канады отметил, что на протяжении десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира.

"Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательства всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой. В эту мрачную годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины ", - добавил Трюдо.

Напомним, Украина чтит сегодня память жертв голодоморов: Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Осенью 1932 года коммунистическая власть начала специальную карательную операцию - массовый искусственный голод. Вследствие умышленного создания условий, несовместимых с жизнью, за несколько месяцев 1932-33 годов в Украине погибли миллионы людей.

Страшные обстоятельства преступления и сознательный запрет ведения статистики смертности делают невозможным установление точного количества жертв. По некоторым оценкам, голодом замучены более 7 миллионов украинцев.