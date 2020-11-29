Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис, - СБУ

В Украине должно было насчитываться на тот момент 35 млн жителей, а было лишь 29.

Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис.

Об этом пишет пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.

"Миллионы украинцев погибли во время Голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют рассекреченные ныне архивы", - говорится в сообщении службы.

Советские демографы ожидали, что в Украине должно было насчитываться на тот момент 35 млн жителей. Однако перепись установила только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года.

"Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "получении искусственно заниженных и извращенных цифр" и по традиции - расстреляли", - отметили в СБУ.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

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