Почтят жертв Голодомора 1932-1933 годов и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Украина чтит сегодня память жертв голодоморов: Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Как сообщили в Киевском городском совете, в 16:00 пройдет минута молчания в память о жертвах.

В украинской столице ограничат проведение мероприятий развлекательного характера в любых форматах. На территории всего города приспущены флаги и вывесят с траурной лентой Государственный флаг Украины. Киевляне также присоединятся к всеукраинской акции "Зажги свечу".

Проходят скорбные молитвы, церемонии возложения цветов и установления свечей: на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» (ул. Лаврская, 3), к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади и в других памятных местах.

В онлайн-формате и социальных сетях продлятся информационные, просветительские и другие тематические мероприятия под общим лозунгом "Сохрани память. Сохрани правду". В образовательных учреждениях пройдут тематические уроки, воспитательные часы, лекции, мемориальные мероприятия, книжные и фотовыставки.

До 6 декабря в Публичной библиотеке им. Леси Украинки для взрослых г. Киева организована книжная выставка «Трагедия неистребленной воли».

Также в онлайн формате на вебсайте Государственного архива г. Киева можно ознакомиться с архивными документами «К годовщине памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине».

Мероприятия состоятся и в других городах страны.

Отметим, осенью 1932 года коммунистическая власть начала специальную карательную операцию - массовый искусственный голод. Вследствие умышленного создания условий, несовместимых с жизнью, через несколько месяцев 1932-1933 годов в Украине погибли миллионы людей.

Страшные обстоятельства преступления и сознательный запрет ведения статистики смертности делает невозможным установление точного количества жертв. По некоторым оценкам, голодом замучены более 7 миллионов украинцев.