Майже 40% британців зробили пожертву на підтримку України — The Guardian

Більшість британців залишаються занепокоєними наслідками війни РФ проти України, інформує ZN.ua.

Більше третини дорослого населення Великої Британії зробили пожертвування, щоб підтримати зусилля з надання гуманітарної допомоги Україні, згідно з новим опитуванням, яке показує, що переважна більшість громадськості Сполученого Королівства залишається стурбованою повномасштабною війною РФ проти України через рік після її початку. Про це пише The Guardian.

Зважаючи на те, що благодійні акції для тих, хто опинився у скрутному становищі через війну, продовжуються, нове опитування, проведене на замовлення Christian Aid, показало, що 37% дорослого населення Британії зробили ту чи іншу пожертву. Близько 81% сказали, що вони як і раніше стурбовані наслідками війни.

За даними Christian Aid, 17,7 мільйона українців потребують допомоги, а понад 13 мільйонів людей не можуть повернутися до своїх домівок через рік після вторгнення.

Екстрена допомога була надана більш ніж 770 тисячам людей, які постраждали від війни. Джон Сентаму, який очолює Christian Aid, сказав, що британська громадськість проявила «надзвичайну щедрість до українського народу».

«Вторгнення Владіміра Путіна розв'язало жахливе насильство і завдало невимовних страждань мільйонам невинних людей. Ми бачили, як були зруйновані будинки, розділені сім'ї, а невинні люди зазнали жорстокого насильства і травм», - сказав Сентаму.

«Я не здивований, що так багато людей на наших островах залишаються стурбованими війною», - додав він.

Водночас гуманітарні організації занепокоєні тим, що фінансування допомоги постраждалим від війни, а також від землетрусу в Туреччині та Сирії, не відповідає реакції на ситуацію у Східній Африці, де зростання голоду частково є наслідком різкого підвищення цін на продукти харчування, спричиненого війною.

Через рік після російського вторгнення гуманітарна кампанія DEC Ukraine, організована британськими благодійними організаціями, зібрала понад 400 млн фунтів стерлінгів, з яких 25 млн фунтів стерлінгів надав уряд Великої Британії.

При цьому, кілька інших благодійних організацій попередили, що підтримка України урядом Британії не повинна надаватися за рахунок інших регіонів світу, що перебувають у кризі. У міжнародному співтоваристві з питань розвитку існує занепокоєння, що фонд допомоги Великої Британії був значно виснажений проектами підтримки українських біженців, які прибули до Британії.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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