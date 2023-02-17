Леонардо Ді Капріо пожертвував гроші українським дітям, які постраждали від війни

У Віки з родини Родних діагностували психічний розлад. Разом із сімома своїми братами та сестрами їй довелось пережити окупацію Херсона, а потім евакуюватись під дулами танків та постійними обстрілами.

Родина Ханадєєвих через бойові дії залишила свій дім у Донецьку майже дев’ять років тому. Зараз вони живуть як переселенці у Київській області, виховують трирічну доньку Віолетту.