Леонардо Ді Капріо пожертвував гроші українським дітям, які постраждали від війни

Гроші актор передав через благодійний фонд першої леді України, інформує ZN.ua.

Леонардо Ді Капріо пожертвував гроші українським дітям, які постраждали від війни

Американський актор Леонардо Ді Капріо пожертвував кошти до Фундації Олени Зеленської, звідки їх спрямують на допомогу українським дітям, які постраждали від війни, повідомляє пресслужба благодійної організації.

Історії кількох дітей, яким допомагає Фундація Зеленської:

  • У Віки з родини Родних діагностували психічний розлад. Разом із сімома своїми братами та сестрами їй довелось пережити окупацію Херсона, а потім евакуюватись під дулами танків та постійними обстрілами.
  • У восьми вихованців дитячого будинку сімейного типу Олешко російські обстріли знищили житло, а батько родини захищає Україну на передовій.
  • Родина Ханадєєвих через бойові дії залишила свій дім у Донецьку майже дев’ять років тому. Зараз вони живуть як переселенці у Київській області, виховують трирічну доньку Віолетту.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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