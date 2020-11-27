Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса на карантине

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона №4429 "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".

Документ, определенный президентом как неотложный, передан на рассмотрение руководству парламента, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

Напомним, 24 ноября Офис президента обнародовал видео, в котором Владимир Зеленский сообщил, каким образом государство будет поддерживать бизнес, который не может работать из-за введения карантина.

Глава государства заявил, что предполагается единовременное пособие в размере 8 тыс. гривен тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина.

Также будут выплачивать единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

Кроме того, будут компенсировать выплаты на уплату ЕСВ, а также погасят налоговые долги почти 4 млн граждан граждан, если его сумма до 3060 гривен.

Планируется также восстановить программы, работавшие во время весеннего локдауна: материальная помощь ФЛП с детьми до 10 лет, кредитные каникулы, компенсации по безработице.