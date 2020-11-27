Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса на карантине

Документ определен Президентом как неотложный.

Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса на карантине
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона №4429 "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".

Документ, определенный президентом как неотложный, передан на рассмотрение руководству парламента, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

Напомним, 24 ноября Офис президента обнародовал видео, в котором Владимир Зеленский сообщил, каким образом государство будет поддерживать бизнес, который не может работать из-за введения карантина.

Глава государства заявил, что предполагается единовременное пособие в размере 8 тыс. гривен тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина.

Также будут выплачивать единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

Кроме того, будут компенсировать выплаты на уплату ЕСВ, а также погасят налоговые долги почти 4 млн граждан граждан, если его сумма до 3060 гривен.

Планируется также восстановить программы, работавшие во время весеннего локдауна: материальная помощь ФЛП с детьми до 10 лет, кредитные каникулы, компенсации по безработице.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский хочет присвоить Героя Украины посмертно гендиректору КБ "Южное" ДегтяревуЗеленский хочет присвоить Героя Украины посмертно гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву
Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за решения КСУЗеленский обратился к Венецианской комиссии из-за решения КСУ
Налоговые каникулы, списание долгов и выплата 8000 грн компенсации, - Зеленский рассказал, какую поддержку получит бизнесНалоговые каникулы, списание долгов и выплата 8000 грн компенсации, - Зеленский рассказал, какую поддержку получит бизнес
Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания роSSийской агрессииЗеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания роSSийской агрессии
Радуцкий предложил повысить акциз на сигареты для финансирования здравоохраненияРадуцкий предложил повысить акциз на сигареты для финансирования здравоохранения
Зеленский заверил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 январяЗеленский заверил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 января
Зеленский подписал закон о выходе Украины из договора между странами СНГЗеленский подписал закон о выходе Украины из договора между странами СНГ
Зеленский и Ермак выздоровели от коронавируса (видео)
Зеленский предложил молодежи рассказать о любви к Украине и инициировал флешмобЗеленский предложил молодежи рассказать о любви к Украине и инициировал флешмоб
Зеленский освободил главу Черниговской РГА, который попался на взятке $10 тыс.Зеленский освободил главу Черниговской РГА, который попался на взятке $10 тыс.
Последние новости
Подгружаем последние новости