МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины

Макей пообещал "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленных против белорусского государства".

МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Глава МИД Беларуси Владимир Макей
Фото: Еврорадио

Беларус подготовила санкционный список в отношении некоторых официальных лиц Украины, сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей журналистам в четверг, 26 ноября.

"Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На начальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении некоторых официальных лиц Украины. И дальше будем смотреть, как будут развиваться события", - цитирует Макея агентство Интерфакс-Украина.

Министр пообещал "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленных против белорусского государства".

Макей напомнил, что Украина заявила, что "поставила все отношения с Беларусью на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла настоящая в их понимании демократия".

При этом Украина присоединяется к санкциям в отношении Беларуси. В Киеве, сказал он, считают, что, вводя санкции, путем усиления взаимодействия со страной, они помогают народу Беларуси. "Мы видим, что это абсолютно извращенная логика. И мы категорически не одобряем такого подхода", - добавил Макей.

По словам министра, Минск не может расценивать присоединение Украины к санкциям Евросоюза иначе как "абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси".

Напомним, сегодня МИД Беларуси вызвало украинского посла для вручения ноты, в которой белорусская сторона выражает "решительный протест в связи с длительной серией антибелорусских акций у Посольства Республики Беларусь в Украине". В Беларуси считают, что Украина не реагирует на "противоправную деятельность радикальных элементов у здания дипломатической миссии в Киеве".

МИД Украины отреагировал на вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста, назвав такие действия чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной реакцией. В украинском ведомстве подчеркнули, что никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует.

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