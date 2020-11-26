МИД Украины отреагировал на вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста

В МИД ожидают, что белорусская сторона также с должной ответственностью отнесется к своим международным обязательствам и не допустит нарушений дипломатического иммунитета.

МИД Украины отреагировал на вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста

Министерство иностранных дел Украины считает вручение ноты протеста послу Украины в Беларуси чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной реакцией.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Хотим напомнить, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников. Наша страна четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории", - говорится в заявлении.

В МИД ожидают, что белорусская сторона также с должной ответственностью отнесется к своим международным обязательствам и не допустит нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных досмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы.

"Напоминаем также, что в период Революции Достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, демонстрировавших под стенами посольства Украины в Минске свою крайне недружественную позицию в отношении Украины и избранного украинским народом европейского курса", - добавили в министерстве.

Напомним, сегодня МИД Беларуси вызвало украинского посла для вручения ноты, в которой белорусская сторона выражает "решительный протест в связи с длительной серией антибелорусских акций у Посольства Республики Беларусь в Украине" .В Беларуси считают, что Украина бездействует в отношении "противоправной деятельности радикальных элементов у здания дипломатической миссии в Киеве".

Под посольством Беларуси в Киеве проходило несколько акций солидарности с белорусским народом после того, как Александра Лукашенко вновь объявили победителем выборов президента. На прошлой неделе у диппредставительства установили памятный крест жертвам режима Лукашенко.

Во Львове у белорусского консульства в августе проходила акция поддержки.

В сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу, но отношения между странами сохраняются.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что отношения между Украиной и Беларусью уже не будут такими, как раньше. Посол Украины в Беларуси вызывался в украинский МИД для консультаций. Когда он возвращался в Минск, его автомобиль обыскали.

Посол Украины направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции из-за обыска машины.



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