Бюджет-2020 необходимо секвестировать до конца года, - Гетманцев

Бюджет-2020 необходимо секвестировать до конца года. Другого эффективного решения проблемы недовыполнения бюджета в расходной части нет.

Об этом в интервью LB.ua сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Смотрите, что сейчас происходит по бюджету. Бюджет в части доходов перевыполняется за счет грамотной работы Налоговой. Налоговая по состоянию на 24 ноября перевыполнила индикативные показатели бюджета на 4,6 млрд гривен (в целом 462,9 млрд грн). С другой стороны, Минфин недовыполнил план по заимствованию. В результате у нас действительно недовыполнение бюджета в расходной части сейчас достаточно велико. Это проблема. Она есть. К сожалению, на ближайшие полтора месяца до конца года она будет ухудшаться", - заявил он.

Гетманцев подчеркнул, что "в сложившейся ситуации я ни в коем случае не давлю на Минфин, но на месте министра, я бы сокращал расходы. Здесь, к сожалению, кроме секвестра иного решения нет", - считает он.

Глава финансового комитета Рады добавил, что "точно не печатал бы деньги. Ведь это будет решение, которое повлечет катастрофические последствия в перспективе. Поэтому мы должны сократить капитальные расходы. Но профинансировать защищенные статьи".

По его оценке, бюджет на 2021 год ко второму чтению требует существенной доработки.

"Я считаю, что действительно надо уменьшить заложенный дефицит. Также убежден, что необходимо пересмотреть источники дефицита. Также должен быть учтен ограниченный объем привлекаемых гарантий. И мы должны сделать все возможное, чтобы сократить тот объем заимствований, которые Минфин планирует привлечь в следующем году. Да, источники вызывают сомнения. Тем более, что Кабинет министров предлагает взять 702 млрд в следующем году в долг. И 4/5 этой суммы разместить на внутреннем рынке. А здесь нет таких денег, нет ресурсов", - подчеркнул он.

Напомним, что Министерство финансов и Международный валютный фонд договорились об уменьшении дефицита государственного бюджета на 2021 год до 5,3%. В первом чтении депутатам предлагался дефицит в размере 6%.

Рада планировала рассмотрение бюджетного проекта еще 20 октября, однако его перенесли на следующий пленарный день - 3 ноября. Вместо этого на заседании 20 октября выступал президент Владимир Зеленский. До этого парламент почти месяц не мог собраться из-за вспышки коронавируса среди нардепов.

19 октября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что проект бюджета не готов к рассмотрению.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предположил, что Верховная Рада не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в этом году.

В "Слуге народа" все же надеются, что проект во втором чтении рассмотрят в декабре.