Экс-глава МИД Павел Климкин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Вернись живым"

Климкин уже почти 6 месяцев активно вовлечен в работу организации.

Экс-глава МИД Павел Климкин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Вернись живым"
Фото: Макс Левин

Экс-глава МИД Павел Климкин вошел в состав наблюдательного совета благотворительного фонда "Вернись живым".

Он и основатель фонда Виталий Дейнега стали первыми из членов наблюдательного совета, о которых пока известно. Еще четыре его члена будут представлены в ближайшие дни, сообщили в фонде.

По словам Дейнеги, Павел Климкин уже почти полгода активно вовлечен в работу организации.

"От стратегических сессий до конфликтных переговоров, от консультаций за чашкой кофе до изнурительных 12-часовых встреч - он каждый раз был на высоте и, сам того не понимая, каждым действием демонстрировал верность ценностям фонда", - отметил основатель фонда и глава наблюдательного совета Виталий Дейнега .

Павел Климкин отметил, что "Вернись живым" - это о тех, кто помогает побеждать.

"Я никогда не видел вокруг Фонда людей, которые просто делали свое дело. Ни одного, поскольку для всех это история их жизни и борьбы. Очень горжусь, что мне выпал шанс стать частью этой истории - это большая честь и еще большая ответственность. Благодарю за то, что буду работать в такой команде", - обратился Павел Климкин.

Напомним, что несколькими днями ранее соучредитель Украинского Милитаристского Портала Тарас Чмут был назначен директором Благотворительного фонда "Вернись живым", который специализируется на помощи украинским военным.

В мае бывшая министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда стала новым главой правления фонда "Вернись живым".

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