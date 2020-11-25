Степанов подтвердил возможность локдауна

Министр заявил, что с медицинской точки зрения локдаун на три недели - это лучший метод борьбы с эпидемией.

Степанов подтвердил возможность локдауна
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил возможность локдауна.

В эфире "Украина 24" в среду утром Степанов сказал, что с медицинской точки зрения локдаун на три недели - это лучший метод борьбы с эпидемией.

"Но есть другая сторона - это экономика нашей страны, другая жизнь, которая тоже очень важна. И когда мы предлагаем жесткий карантин, сразу есть расчеты Министерства экономики, Министерства финансов, можем ли мы это выдержать", - сказал министр.

После этого он добавил, что "могут быть такие обстоятельства, когда мы будем вынуждены это (локдаун - LB.ua) ввести чисто с точки зрения сохранения нашей жизни".

Когда именно могут ввести локдаун, Степанов не сказал. По его словам, пока ежедневный прирост количества больных остается в пределах 15 тысяч, "медицинская система работает в достаточно напряженном графике, но это не критичные вещи".

В то же время министр прокомментировал претензии к плохой системе отслеживания больных и объяснил, что государство не может качественно контролировать соблюдение людьми самоизоляции.

Министр в качестве примера привел август этого года, когда 110 тысяч человек были определены контактными и должны были находиться на самоизоляции. "Но возможности полиции, которая должна была их контролировать, ограничены. Поэтому мы говорим о том, что давайте сделаем более автоматический режим через приложение «Дій вдома»", - сказал Степанов.

Если это удастся сделать, полиция будет реагировать и по возможности привлекать нарушителей к ответственности.

Однако он признал, что с этим могут возникнуть проблемы, так как нужны чувствительные изменения в законодательство.

"Если мы говорим о системе отслеживания и берем пример с азиатских стран, нам нужно существенно менять законодательство. Это прежде всего закон о персональных данных. Думаю, что уровень этих изменений очень большой. Но обществу по крайней мере нужно показать, что надо принять. Если есть согласие общества, это надо делать ... Нам необходимо, чтобы было две вещи: отслеживание и наказание за несоблюдение самоизоляции. Это основной момент. Как только нет наказания - мы можем этого не придерживаться и считаем это нормальным. Хотя, когда речь идет о нашем здоровье, это выглядит странно", - сказал Степанов.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники. Он считает, что лучше отказаться в праздники от массовых мероприятий и провести их в режиме онлайн.

Ранее в Минздраве заявили, что будут требовать от правительства введения в Украине более жесткого карантина, если ежедневно будут выявлять 30 тыс. больных коронавирусом.

Сегодня вступило в силу постановление парламента, согласно которому правительство должно информировать об усилении карантина не менее чем за семь дней. Сейчас до конца ноября действует карантин выходного дня.

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