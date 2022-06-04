В США рассматривают возможность предоставления Украине истребителей — Politico

Американские военные обсуждают этот вопрос с украинскими коллегами, информирует ZN.ua.

В США рассматривают возможность предоставления Украине истребителей — Politico
© Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine (Валерий Залужный) / Facebook

Американские военные чиновники обсуждают с украинскими коллегами возможность предоставления Украине самолетов-истребителей для противостояния в войне с Россией. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на командующего национальной гвардии Калифорнии генерала Дэвида Болдуина.

В интервью Politico американский военный заявил, что стороны должны ускорить процесс предоставления Украине истребителей советского производства, имеющихся на вооружении в других европейских странах, а также американских самолетов современных образцов.

«МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это тоже варианты, которые следует изучить как можно скорее. Есть много хорошего в том, что они заинтересованы в МиГах, поскольку уже изучили их, но если они собираются использовать самолеты западного типа, это вопрос дискуссии, касающийся количества, типов и возможностей самолетов, которые могут быть доступны сейчас», – высказал свое мнение Болдуин.

Американский генерал отметил, что основной вопрос, который сейчас решает Пентагон – какие истребители будут самыми эффективными для Украины в данный момент.


Александр Кричковский, ZN.ua





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