В США рассматривают возможность предоставления Украине истребителей — Politico

Американские военные чиновники обсуждают с украинскими коллегами возможность предоставления Украине самолетов-истребителей для противостояния в войне с Россией . Об этом сообщает издание Politico , ссылаясь на командующего национальной гвардии Калифорнии генерала Дэвида Болдуина.

В интервью Politico американский военный заявил, что стороны должны ускорить процесс предоставления Украине истребителей советского производства, имеющихся на вооружении в других европейских странах, а также американских самолетов современных образцов.

«МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это тоже варианты, которые следует изучить как можно скорее. Есть много хорошего в том, что они заинтересованы в МиГах, поскольку уже изучили их, но если они собираются использовать самолеты западного типа, это вопрос дискуссии, касающийся количества, типов и возможностей самолетов, которые могут быть доступны сейчас», – высказал свое мнение Болдуин.

Американский генерал отметил, что основной вопрос, который сейчас решает Пентагон – какие истребители будут самыми эффективными для Украины в данный момент.