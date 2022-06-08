Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун оценил возможность повторного наступления на северные области Украины

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун объяснил, с какой целью сегодня на границе Украины с Беларусью сконцентрированы войска противника.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» .

По мнению гостя программы, события на украинско-белорусской границе являются лишь демонстрацией силы и свидетельством испуга противника. «Они очень боятся, что в какой-то момент роSSийская армия рассыплется и вся эта мощь пойдет на Беларусь», - убежден Виктор Ягун.

В то же время этих войск, отмечает генерал-майор, слишком мало, чтобы осуществить повторное наступление на Киев и вообще северные области Украины. По его подсчетам для реализации такого плана понадобилось бы как минимум 500 тысяч солдат, а этого у рф нет. «Если нужна такая численность группировки для того, что бы захватить Киев , то почему россия группировкой в 200 тысяч хотела захватить всю Украину – никто не может понять», - подчеркивает Виктор Ягун.

В то же время он не советует расслабляться и просто наблюдать за этими войсками на границе, тем не менее, этих сил недостаточно для выполнения поставленной задачи.