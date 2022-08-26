Росіяни запасаються йодом на випадок ядерної війни

Починаючи з березня, у РФ різко зросли продажі йодиду калію, який приймають для захисту від радіації. На російських маркетплейсах попит злетів на 103% у квітні по порівнянню з березнем 2022 року, на 40% у травні по порівнянню з квітнем і на 42% в липні по порівнянню з червнем за даними сервісу Moneyplace, який аналізує роботу інтернет-ретейлерів. Про це пишуть росЗМІ.

Страх бере верх

У топі продажів виявилися таблетки «Йод+Селен» бренду «Біакон», таблетки йодиду калію ТМ Consumed, капсули Liquid Iodine від Maxler і капсули органічного йоду бренду GLS.

Повідомляється, росіяни стали скуповувати прилади для вимірювання рівня радіації. За період з 1 по 22 серпня сукупні продажі дозиметрів на російських маркетпоейсах Ozon і Wildberries зросли на 161% у порівнянні з липнем.

Гендиректор Moneyplace Дмітрій Єрмолаєв зазначив, що попит на товари, пов'язані з темою радіації, в Росії підігріває інформаційний фон.

«Сейлери бачать ключові запити і стараються заздалегідь задовольнити потенційний попит, заводячи ці товари на маркетплейси», – сказав він.