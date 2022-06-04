В россии боятся визита Байдена в Саудовскую Аравию: "Это уникальная возможность..."

Визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию может похоронить надежды россиян на будущее на энергетическом рынке.

Об этом заявил директор Центра близко-восточных исследований Игорь Семиволос.

"Нам надо молиться на визит Джо Байден в Саудовскую Аравию, который запланирован на конец июня этого года.

Важно сдвинуть с мертвой точки отношения США и Саудовской Аравии - от этого зависит готовность этого региона к серьезному увеличению нефти.

Мы пока слышим обнадеживающие заявления о том, что страны Ближнего Востока готовы к этому. Но не будем забывать, что так же активно действует россия. Например, Лавров посетил эти страны и пытался максимально остановить их разворот в сторону Штатов. Однако в целом визит неудачный.

Арабы выслушали Лаврова - покивали головой, и выслушали украинцев - тоже покивали головой. А вот позиция США - это высший уровень. Там есть гораздо больше обстоятельств, которые интересуют страны Персидского залива. Все чувствуют, что страны заинтересованы друг в друге. Это уникальная возможность, которая выпадает не очень часто", - говорит Игорь Семиволос.

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал страны Персидского Залива присоединиться к решению глобальной энергетической проблемы. Это поможет странам Запада преодолеть энергетическую зависимость от россии.