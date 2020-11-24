Еще четыре страны присоединились к продолжению персональных санкций ЕС в отношении РФ

Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению ЕС о продлении персональных санкций против РоSSии за действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС от имени Европейского Союза, сообщает "Европейская правда".

Страны-кандидатки Черногория и Албания, а также Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к решению Совета ЕС о санкциях.

"Они обеспечат соответствие своих государственных политик этому решению Совета. Европейский Союз принимает к сведению такие обязательства и приветствует их", - говорится в заявлении.

10 сентября 2020 года Совет ЕС принял решение о продлении действующих ограничительных мер на шесть месяцев, до 15 марта 2021 года. Действующие ограничительные меры предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов в отношении 175 человек и 44 субъектов хозяйствования.

Напомним, в июне послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продолжить еще на один год санкции против РоSSии, введенные после незаконной аннексии Крыма.