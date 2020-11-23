На выборах мэра Бердянска победил Баранов от "За будущее", - СМИ

Баранов победил своего оппонента с показателем в 51.42% или около 900 голосов.

Кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов побеждает на выборах городского головы Бердянска.

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, пишет "Бердянск 24". Сам Баранов также объявил о своей победе в Facebook.

По данным журналистов, Баранов победил своего оппонента с показателем в 51.42% или около 900 голосов. Александр Свидло от ОПЗЖ набрал 48,56%.

"По имеющейся информации, Валерий Баранов с небольшим отрывом победил на абсолютном большинстве избирательных участков. По предварительным данным, Александр Свидло победил в Военном городке, на избирательных участках в общеобразовательной школе 11 и в Бердянском профессиональном лицее", - пишет местное издание.

Фото: Facebook Валерий Баранов

Баранов уже избирался мэром Бердянска в 1998 году. В 2014 был главой Запорожской ОГА, был народным депутатом VI созыва от Блока Литвина.

Его соперник, депутат горсовета Бердянска Александр Свидло, был заместителем мэра этого города в 2012 году, также исполнял обязанности первого заместителя городского головы.

Напомним, что в Берядянске была самая высокая явка среди городов, которые вчера голосовали за мэров во втором туре - 39,23%. Меньше всего людей на выборы пришло в Днепре.