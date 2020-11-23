На выборах мэра Бердянска победил Баранов от "За будущее", - СМИ

Баранов победил своего оппонента с показателем в 51.42% или около 900 голосов.

Кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов побеждает на выборах городского головы Бердянска.

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, пишет "Бердянск 24". Сам Баранов также объявил о своей победе в Facebook.

По данным журналистов, Баранов победил своего оппонента с показателем в 51.42% или около 900 голосов. Александр Свидло от ОПЗЖ набрал 48,56%.

"По имеющейся информации, Валерий Баранов с небольшим отрывом победил на абсолютном большинстве избирательных участков. По предварительным данным, Александр Свидло победил в Военном городке, на избирательных участках в общеобразовательной школе 11 и в Бердянском профессиональном лицее", - пишет местное издание.

Фото: Facebook Валерий Баранов
Баранов уже избирался мэром Бердянска в 1998 году. В 2014 был главой Запорожской ОГА, был народным депутатом VI созыва от Блока Литвина.

Его соперник, депутат горсовета Бердянска Александр Свидло, был заместителем мэра этого города в 2012 году, также исполнял обязанности первого заместителя городского головы.

Напомним, что в Берядянске была самая высокая явка среди городов, которые вчера голосовали за мэров во втором туре - 39,23%. Меньше всего людей на выборы пришло в Днепре.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Заместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницыЗаместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Блок рекламы


Похожие новости
Самая высокая явка на вчерашних выборах была в БердянскеСамая высокая явка на вчерашних выборах была в Бердянске
Интегрированная явка на сегодняшних выборах составила 29,3%, - ОПОРАИнтегрированная явка на сегодняшних выборах составила 29,3%, - ОПОРА
Виктор Шакирзян одерживает победу на выборах мэра Ровно - экзит-полВиктор Шакирзян одерживает победу на выборах мэра Ровно - экзит-пол
Сенкевич побеждает на выборах мэра Николаева, - экзит-полСенкевич побеждает на выборах мэра Николаева, - экзит-пол
Филатов победил на выборах мэра Днепра, - экзит-полФилатов победил на выборах мэра Днепра, - экзит-пол
На выборах мэра Черкасс побеждает действующий мэрНа выборах мэра Черкасс побеждает действующий мэр
Садовый побеждает на выборах мэра Львова - экзит-полСадовый побеждает на выборах мэра Львова - экзит-пол
Тимошенко заявила о втором месте "Батькивщины" на местных выборахТимошенко заявила о втором месте "Батькивщины" на местных выборах
Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачила и заблокировала схему подкупа избирателейНакануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачила и заблокировала схему подкупа избирателей
У мэра Кременчуга обнаружили ковидУ мэра Кременчуга обнаружили ковид
Последние новости
Подгружаем последние новости