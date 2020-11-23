Новым спикером МИД стал Олег Николенко
Николенко, среди прочего, работал спикером Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.
Должность спикера Министерства иностранных дел Украины занял Олег Николенко.
Об этом информирует пресс-служба МИД.
Николенко получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, а впоследствии - юристом-международником.
Он, среди прочего, работал спикером Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.
"Занимался активной коммуникацией позиции нашей страны по широкому кругу вопросов: от конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке, проблематики разоружения, операции по поддержанию мира, изменение климата, устойчивое развитие. Особенно ответственной для меня была работа по освещению председательства Украины в Совбезе, когда к нашей стране было приковано внимание мировых СМИ ", - написал Николенко.
Во время работы в ООН был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, он участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.
"Сейчас в моей профессиональной жизни новый вызов. Хочу укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики. И мне повезло, что это можно делать вместе с классной коммуникационной командой, которая сейчас работает в МИД ", - добавил новый пресс-секретарь ведомства.
Добавим, с 2018 года на должности пресс-секретаря МИД была Украинский правовед и дипломат Екатерина Зеленко.