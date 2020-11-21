Палата представителей Конгресса США одобрила обновленный закон о демократии в Беларуси

Документ дает президенту США дополнительные полномочия по введению санкций против Минска.

Палата представителей Конгресса США одобрила обновленный закон о демократии в Беларуси
Кріс Сміт
Фото: golosameriki.com

Палата представителей Конгресса США одобрила исправленный и расширенный Закон о демократии в Беларуси.

Об этом пишет Голос Америки.

Документ дает президенту США дополнительные полномочия по введению санкций против официального Минска из-за фальсификаций на выборах в августе этого года и нарушений прав человека.

Автор законопроекта - конгрессмен-республиканец от штата Нью-Джерси Крис Смит. Он отметил необходимость принятия новой редакции акта, действующего в США с 2004 года.

"Это будет уже четвертая редакция закона, который я разработал в 2004 году. Нам необходимо еще раз подтвердить и усилить этот закон, расширив сферу его действия, и ввести как экономические санкции, так и запрет на выдачу виз тем, кто проводит эту ужасную практику избиения и арестов, особенно против Лукашенко лично. Мы знаем, что президентские выборы в начале августа в Беларуси были сфальсифицированы. И даже спустя сто дней после этих выборов народ Беларуси, как и раньше, протестует на улицах", - отметил он.

Напомним, Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека.

Санкции против действующей власти Беларуси всего ввели семь стран. Кроме Украины, к санкциям присоединились Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Против официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В так называемом черном списке находятся 55 представителей руководства страны, в частности Александр Лукашенко и силовики. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Беларуси Украина будет называть его по имени, не отмечая должности.

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