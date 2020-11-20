Нафтогаз заявляет, что Германии больше не нужен Северный поток-2

Нафтогаз заявляет, что Германии больше не нужен Северный поток-2

Германия отказалась признать роSSийский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности страны и Европы и защите окружающей среды

Об этом сообщила НАК "Нафтогаз Украины" со ссылкой на решение, опубликованное Бундестагом.

Отмечается, что парламентская группа AfD пыталась продвинуть заявку, чтобы федеральное правительство взяло на себя обязательство по реализации этого проекта.

"Лоббисты настаивали, что роSSийский газопровод, который усиливает зависимость Европы от Кремля, "отвечает интересам Германии и Европы, способствует защите окружающей среды и безопасности поставок в энергетическом секторе". Но не сложилось. Вчера Бундестаг отклонил заявку парламентской группы AfD", – сообщили в "Нафтогазе".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды РоSSии, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

МинПром по материалам uaprom.info

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