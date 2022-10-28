Юрій Романенко розповів, як керівництво "Нафтогазу" виписує премії під час війни

Відомий український політолог Юрій Романенко розповів як керівництво "Нафтогазу" під час війни виплачуює собі премії. Про це він написав у своєму telegram-каналі.

Юрій Романенко зазначив, що керівництво "Нафтогазу" навіть під час повномасштабної війни знаходить можливість виплачувати собі величезні премії. Відбувається це за рахунок скорочення премій нижчої ланки менеджменту.

"У керівництві "Нафтогазу" довгий час думали, як виплатити собі гігантські премії за підсумками минулого року. Війна накладає обмеження дерибан. Принаймні на його обґрунтування. Думали кілька місяців і ухвалили "Соломонове" рішення – урізали премії на 50% нижчій ланці менеджменту, яка тягне всю основну та чорнову роботу", - зазначив він.

"З цих 50% виплатили 30%. А суми, що звільнилися, пішли нагору. Так можна сказати, що і в бюджет компанії не полізли, і заощадили. "Нафтогаз", як і "Укроборонпром", потрібно розігнати разом з усією шоблою, яка роками пиляє бабло і нічого не робить", - додав Романенко.