Посли G7 закликали прискорити формування наглядової ради "Нафтогазу"

Україна повинна прискорити процес формування наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", закликають посли країн "Великої сімки" (G7).

Згідно з повідомленням на сторінці G7AmbReformUA (Посли G7 за реформу в Україні) у п'ятницю, представники країн зустрілись з міністром енергетики Германом Галущенком, міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, главою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком та главою НЕК "Укренерго" Кудрицьким та обговорили із ними підготовку країни до опалювального сезону.