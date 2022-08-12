Посли G7 закликали прискорити формування наглядової ради "Нафтогазу"

Як повідомляло ZN.UA, без цього країна не отримає грошей від донорів, інформує ZN.ua.

Посли G7 закликали прискорити формування наглядової ради
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Україна повинна прискорити процес формування наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", закликають посли країн "Великої сімки" (G7).

Згідно з повідомленням на сторінці G7AmbReformUA (Посли G7 за реформу в Україні) у п'ятницю, представники країн зустрілись з міністром енергетики Германом Галущенком, міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, главою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком та главою НЕК "Укренерго" Кудрицьким та обговорили із ними підготовку країни до опалювального сезону.

«Посли G7 зустрілися з Германом Галущенком, Олексієм Чернишовим, Юрієм Вітренком та Володимиром Кудрицьким, щоб обговорити підготовку до опалювального сезону та підкреслили важливість якнайшвидшого призначення наглядової ради «Нафотогазу», - йдеться в повідомленні.


Ірина Знась, ZN.ua





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