За сутки оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе

За прошедшие сутки, 19 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Авдеевка (в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток") боевики применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки - выявлена работа вражеского снайпера.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" роSSийско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию у Шумов, применив стрелковое оружие. Потерь и ранений среди наших военнослужащих не было.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года. В то же время они готовы адекватно отреагировать на любые провокации врага", - отметили в штабе.

Напомним, 19 ноября гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по Донбассу собралась на внеочередное заседание по вопросам разблокирования работы КПВВ и обмена удерживаемыми лицами. Кроме того, украинская сторона предлагает провести обмен пленными до 24 декабря этого года. По словам советника по информационной политике ТКГ Алексея Арестовича, сейчас идет "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате".