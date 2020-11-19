В правительстве не оставляют надежды получить транш МВФ в 2020 году

Сотрудничество с МВФ зависит от принятия бюджета на 2021.

Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в конце 2020 или в начале 2021 года.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Сейчас идет речь о получении транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза , транш которого составляет 600 млн евро", - сказал Мокан.

По его словам, сотрудничество с МВФ зависит от принятия бюджета на 2021.

Представитель правительства в парламенте также опроверг информацию о том, что программа Украины с МВФ находится под угрозой.

"Идет взаимодействие и коммуникации. Сегодня министр финансов в течение дня до заседания правительства и после коммуницировал по проекту бюджета", - отметил Мокан, добавив, что согласования с МВФ еще требуют вопросы антикоррупционной структуры и независимости Нацбанка.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины и МВФ сообща работают, чтобы как можно быстрее принять миссию фонда в Киеве .