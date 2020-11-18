ВАКС закрыл второе дело против Труханова в отношении недостоверного декларирования

Вчера ВАКС отменил свой первый приговор из-за решения КСУ.

ВАКС закрыл второе дело против Труханова в отношении недостоверного декларирования
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против мэра Одессы Геннадия Труханова в отношении недостоверной информации в декларациях за 2015-2016 годы.

Решение принято 18 ноября.

Отменить приговор пришлось из-за решения Конституционного Суда, признавшего неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Как сообщали, 5 ноября Высший антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017 год, поскольку Конституционный Суд отменил ответственность по этой статье.

Напомним, Геннадия Труханова обвиняли в недостоверном декларировании (статья 366-1 Уголовного кодекса). По версии следствия, в 2015 году Труханов не задекларировал доходы на 31,46 миллиона гривен, а в 2016 году - на 18,81 миллиона гривен. В НАБУ заявили, что одесский мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банках.

По версии обвинения, в декларации за 2015 и 2016 годы Труханов умышленно отразил нeдостоверные сведения о членах семьи: указал только мать и дочь, а жену, Татьяну Колтунову, - нет.

Как установило следствие, с Колтуновой в 1997 году он официально расторг брак. Однако в 2000 году у них родилась общая дочь, а в период подачи деклараций Труханов проживал с Колтуновой, имел общий быт, права и обязанности семeйного характeра.

Прокуроры уверены: обвиняемый осознавал, что сведения о Колтуновой, ее доходах, транспортных средствах должны быть отражены в дeкларации. Однако незадекларированное имущество, по версии обвинения, он записал на жену и умышленно не внес в свои декларации, чтобы скрыть доходы, превышавшие легальный доход.

Труханов заявлял, что считает дело против него "политической расправой и давлением".

17 ноября Высший антикоррупционный суд отменил свой первый приговор в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунся, обвинявшейся в умышленной неподаче е-деклараций.

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