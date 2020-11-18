Орбан заявил, что Венгрия заблокировала принятие бюджета ЕС "из-за иммиграционного шантажа"

"Те, кто защищают свои границы и страны от иммиграции, больше не могут считаться законопослушными в Брюсселе".

Орбан заявил, что Венгрия заблокировала принятие бюджета ЕС "из-за иммиграционного шантажа"
Виктор Орбан
Фото: noi.md

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заблокировала принятие бюджета Европейского Союза на 2021-2027 годы и антикоронавирусного пакета помощи из-за возможного шантажа, связанного с иммиграционной политикой.

По его словам, бюджет и пакет помощи заставили бы его согласиться с иммиграцией, пишет Reuters.

Орбан - стойкий противник массовой иммиграции, потому что она, по его мнению, размывает национальную и европейскую идентичность. ЕС начал в отношении Венгрии процедуру за нарушение демократических норм.

"После принятия нынешнего предложения не будет никаких препятствий для привязки выплат средств государствам-членам (ЕС. - Ред.) в поддержку иммиграции и шантажа тех стран, которые выступают против иммиграции с помощью бюджетных санкций", - заявил Орбан.

Бюджет и антиковидный пакет не содержат конкретных положений по иммиграции, и политические аналитики считают, что комментарии Орбана были направлены на укрепление поддержки среди своего электората благодаря использованию антииммиграционной риторики.

Орбан добавил, что Венгрия придерживается верховенства права, однако "те, кто защищают свои границы и страны от иммиграции, больше не могут считаться законопослушными в Брюсселе".

Напомним, что Венгрия и Польша заблокировали принятие долгосрочного бюджета Европейского союза и "антикоронавирусного" пакета помощи в размере 1,8 триллиона евро.

Во время встречи послов стран ЕС Будапешт и Варшава выступили против привязки европейского финансирования к новому механизму уважения к верховенству права.

По этому механизму Венгрия и Польша могут получить меньше денег из-за, с точки зрения Брюсселя, регресса демократии в этих странах под руководством правительств, исповедующих правые взгляды.

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