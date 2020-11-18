На Донбассе 16 ноября погиб военный с Кировоградщины

Обстоятельства гибели бойца выясняются, ведется следствие.

В понедельник, 16 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Иван Горошко.

Об этом сообщило командование бригады.

Фото: facebook.com/80brigade
"Со скорбью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели бойца выясняются, ведется следствие.

У погибшего осталась жена, с которой они ждали рождения ребенка.

Напомним, в утренней и вечерней сводке штаба ООС ни о погибших, ни о раненых не сообщалось.

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