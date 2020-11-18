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2020-11-18
На Донбассе 16 ноября погиб военный с Кировоградщины
Обстоятельства гибели бойца выясняются, ведется следствие.
В понедельник, 16 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Иван Горошко.
Об этом сообщило командование бригады.
Фото: facebook.com/80brigade
Обстоятельства гибели бойца выясняются, ведется следствие.
У погибшего осталась жена, с которой они ждали рождения ребенка.
Напомним, в утренней и вечерней сводке штаба ООС ни о погибших, ни о раненых не сообщалось.