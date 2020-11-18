Парламент одобрил закон о деятельности органов местного самоуправления с "поправкой против Шкарлета"

Без закона органы местного самоуправления не могли полноценно работать.

Парламент одобрил закон о деятельности органов местного самоуправления с "поправкой против Шкарлета"
Фото: facebook/Евгения Кравчук

Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций".

За проголосовал 301 депутат.

Без этого закона органы местного самоуправления не могли полноценно работать, так как не были переданы финансовые обязательства и имущество предыдущих советов.

"Целью законопроекта является законодательное урегулирование отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины", - говорится в представлении.

Без принятия этого закона некоторые территориальные общины не могли провести свои первые сессии. Также это блокировало подготовку к новому бюджетному году.

Закон был принят с некоторыми поправками нардепа Алены Шкрум ("Батькивщина"). Одна из них - о полномочиях Кабинета министров. В частности, теперь нельзя длительное время оставаться и.о. министра. Если премьер не подает кандидатуру министра, то Рада не может назначить и определиться относительно нового министра. При этом и.о. министра, назначенный правительством, может быть на этой должности годами без права голосовать на заседаниях правительства.

"Этот пробел надо урегулировать. Премьер-министр имеет 30 дней, чтобы подать кандидатуру министра в Раду, зал будет определяться, назначить или не назначить это лицо, дальше и.о. не сможет быть годами, потому что по Конституции только мы с вами (нардепы) можем определять и назначать членов Кабинета министров", - отметила Шкрум.

Рада поддержала эти правки. Перед голосованием за них нардепы переговаривались о том, что правки направлены против и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Комитет рекомендовал отклонить поправки, так как их содержание непосредственно не касается закона.

Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром.

Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабмин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Напомним, что Верховная Рада на заседании 17 июля приняла проект постановления о создании и ликвидации районов. Он предусматривает ликвидацию 490 и создание 136 новых, "укрупненных" районов. Местные выборы, прошедшие 25 октября, состоялись уже согласно с новым административно-территориальным устройством.

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