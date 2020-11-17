Муж Венедиктовой уволился из МВД, получил 770 тысяч грн выплат и через 10 дней восстановился в должности, - Bihus.info

6 октября Колесник подал декларацию перед увольнением, а уже 9 октября подал декларацию кандидата на ту же должность.

Муж генерального прокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции, получил выплаты, а через несколько дней восстановился на работе.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Как утверждают журналисты, 25 сентября Колесник, проработав год в структурах МВД , подал рапорт на увольнение и попросил социальные выплаты. 29 сентября он получил более 770 тысяч гривен и 30 сентября официально уволился.

Однако уже через 10 дней он снова восстановился в должности и продолжил работу.

Согласно публичному реестру деклараций НАПК, Колесник 1 октября подал декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии. Там он указал, что получил 608 тысяч гривен «единовременного пособия при увольнении», 48 тысяч гривен материальной помощи на «решение социально-бытовых вопросов», еще 14 тысяч «на оздоровление», а также 103 тысячи денежного обеспечения.

6 октября Колесник подал декларацию перед увольнением, а уже 9 октября подал декларацию кандидата на ту же должность. Однако, кроме заместителя начальника Департамента киберполиции, также указана и должность начальника 2-го управления (организационно-аналитической работы и обеспечения деятельности) Национальной полиции Украины.