Великобритания просит РФ повлиять на своих "марионеток" по поводу новых КПВВ на Донбассе

Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно.

Великобритания считает, что РФ должна надавить на боевиков по поводу новых КПВВ на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского посольства в Украине.

"Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно несмотря на их открытие со стороны Украины", - говорится в сообщении.

В Британии заявляют, что РоSSия должна повлиять на боевиков.

" РФ должна соблюсти свои обязательства и призвать своих марионеток немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения", - заявили в посольстве.

Напомним, 10 ноября Украина открыла все КПВВ на линии разграничения, оккупанты запрещали пересечение. В частности, пропуск лиц не осуществлялся в Золотом и Счастье. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что роSSийская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.