Александр Лукашенко оценил возможность военного конфликта с Украиной

Александр Лукашенко в рамках своей последней пресс-конференции заявил, что не хотел бы, чтобы между Украиной и Беларусью возник военный конфликт, и к счастью, он не видит на сегодняшний день со стороны Украины такой угрозы.

Лукашенко оценил возможность военного конфликта с Украиной: “Не дай Бог нам это...“

Приведя в пример Польшу и Литву, которые, опасаясь за собственную безопасность на фоне массовых протестов в Беларуси, якобы подтянули к границе тяжелую военную технику, Лукашенко заявил, что Украина так не поступит.

"Нет еще бешеных в Украине людей, которые бы попробовали силой решить какие-то вопросы с Беларусью, это во-первых. И вопросов таких нет, которые надо решать силой. Поляки подтянули бронетанковые, Литва и Польша, еще какие-то войска начали из Германии перебрасывать. Мы им ответили демонстративно. Не дай Бог с Украиной нам это. Вы что?", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что на сегодняшний день нет возможности решать вопросы военным путем, особенно Украине и Беларуси.

Лукашенко не отрицает, что ему не нравится тот факт, что Украина вводит против Беларуси санкции и заявил, что может закрыть границу для ввоза продукции с территории Украины.

"И вы, Украина, против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории", — заявил Лукашенко на встрече с белорусскими и зарубежными журналистами.

Напомним, во время пресс-конференции Александр Лукашенко жестко ответил Владимиру Зеленскому за отказ признавать его президентом Беларуси. Президент Украины накануне заявил, что к занимающему пост президента Беларуси будет обращаться без называния должности, а просто: Александр Лукашенко.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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